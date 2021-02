Sanità: Molise, M5s chiede convocazione di commissari e direttore Asrem (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri del gruppo del Movimento cinque stelle nell'Assemblea regionale molisana, poi, proseguono: "Giustini deve chiarire tutti gli aspetti riguardanti la programmazione, la sub Grossi dovrà intervenire in quanto responsabile del Piano vaccinale regionale e Florenzano dovrà spiegare perché non ha spesso dato seguito alle Dca indicate dal commissario, salvo poi prendere decisioni autonome e discutibili. Siamo vicini al punto di non ritorno. I molisani pretendono e meritano chiarezza, risposte concrete, soluzioni. Nel momento più duro per il Molise - conclude la nota - restano ancora mille dubbi sui posti letto disponibili, sui vaccini, sulla rete territoriale, sull'utilizzo delle Usca (Unità speciali di continuità assistenziale), solo per citare alcuni temi. È il momento che ciascuno si assuma le proprie responsabilità". (Gru)