Salerno: giovedì al Museo Frac di Baronissi inaugurazione mostra di Mary Cinque (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ispirazione - spiega Ruocco - prende spunto dal celebre brano di Oscar Hemmerstein II e Richards Rogers, My favourite things, le cui parole sembrano vibrare nella morbida e brillante materia dei pastelli a olio, così come nella sostanza elettronica della pittura digitale, in un lavoro capace ancora, di riflettere sul ruolo dell'immagine nella storia dell'arte, tenendo bene in conto le sue evoluzioni anche tecnologiche, per esempio dall'invenzione dei pastelli di Sennelier alle possibilità offerte delle moderne tavolette grafiche. [...] Mary Cinque sembra affrontare, mediante un'intima narrazione, l'attuale stato delle cose, lavorando su ciò che ci manca, esaltando quanto dovrebbe esserci prezioso, condivisione e convivialità, tradotte quali immagini di una joie de vivre da rinnovare, in cui termini come lockdown e distanziamento sociale rappresentino esclusivamente il momento in cui abbiamo ritrovato la nostra umanità". La mostra sarà visibile online fino al 19 marzo. (Ren)