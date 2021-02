Napoli: nuovi controlli anti-movida nel quartiere Vomero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del commissariato Vomero e i militari del comando provinciale della Guardia di finanza nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vomero hanno identificato 256 persone di cui 45 con precedenti di polizia e controllati 89 veicoli, di cui 31 motoveicoli, 4 dei quali sono stati sottoposti a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa; inoltre, sono state contestate 13 violazioni al Codice della Strada per mancato uso delle cinture di sicurezza, per utilizzo del cellulare alla guida, per circolazione con patente di categoria diversa, per mancanza di revisione e per mancata esibizione dei documenti. L’operazione è stata eseguita con il supporto dei Nibbio e delle unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania nelle zone della movida tra piazza dell’Immacolata, piazza Medaglie D’Oro, piazza degli Artisti, piazza Vanvitelli, via Aniello Falcone e largo San Martino.(Ren)