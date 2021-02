Abruzzo: Consiglio regionale ricorda vittime dell’attacco in Congo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale abruzzese in corso di svolgimento a L'Aquila si è aperto con il ricordo del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri per l'ambasciatore Luca Attanasio ed il carabiniere Vittorio Iacovacci rimasti vittime dell'attacco in Congo. L'Aula ha osservato un minuto di raccoglimento per le vittime. Sospiri ha voluto inoltre ricordare la recente scomparsa dell'ex presidente del Senato, Franco Marini. (Gru)