Napoli: prosegue l'iniziativa social "Dillo alla Lega" (3)

- Come esponente per la V Municipalità, De Stefano ha affrontato anche il tema della mancata cura dei platani di via Scarlatti al Vomero, spesso fonte di sporcizia nelle vie dello shopping. Altra nota dolente su cui il giovane referente della Lega ha portato la sua testimonianza è la Villa Floridiana, i cui spazi aperti al pubblico sono sempre più ristretti: un esempio è la Casa della Socialità, un punto di aggregazione per il quartiere che nonostante i 370mila euro di restauri spesi resta ancora negato alla cittadinanza. In ultimo, è intervenuto il coordinatore cittadino Severino Nappi, che ha ricordato l'importanza di una iniziativa come "Dillo alla Lega": il partito è un elemento nuovo sul panorama locale, e le proposte dei cittadini, delle associazioni, e della società civile sono centrali per scrivere un programma condiviso. A testimonianza di come la Lega abbia a cuore la città, la prima vertenza lavorativa affrontata dal neo-ministro Giorgetti è stata quella della Whirlpool. Il rilancio di Napoli, ha ricordato il consigliere Nappi, può essere un volano per l'intero Paese. (Ren)