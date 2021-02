Molise: oggi il Consiglio regionale, dolore e sgomento per l'attentato in Congo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presieduto dal suo presidente, Salvatore Micone, si è riunito oggi il Consiglio regionale del Molise. In apertura di seduta il presidente Micone, a nome di tutta l'Assemblea, ha espresso dolore e sgomento per il "vile" attentato in Congo che ha visto la perdita della vita dell'Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci. L'Assise ha quindi rispettato, in loro memoria, un minuto di silenzio. Il presidente Micone ha poi dato notizia della scomparsa dell'ex Consigliere regionale Luigi Pardo Terzano. "Eletto nella sesta, nell'ottava e nella nona legislatura, Terzano – ha ricordato il presidente - è stato più volte assessore e presidente di commissione. Di carattere gioviale e piglio simpatico, ha svolto i suoi mandati riuscendo ad essere rispettato da amici e avversari. Alla famiglia del Consigliere Terzano vanno i sentimenti di cordoglio di tutto il Consiglio regionale". (segue) (Gru)