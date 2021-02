Covid: Piemonte, onorificenza al merito per il personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordini professionali che rappresentano il personale sanitario sul territorio del Piemonte saranno insigniti dell’onorificenza della presidenza del Consiglio regionale per meriti civili, per onorarne il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio mostrati nel corso del 2020, nella prima fase della pandemia da Covid-19. A stabilirlo una deliberazione approvata oggi all’unanimità dall’Aula di Palazzo Lascaris, che ha riconosciuto come il personale sanitario abbia dimostrato e continui a dimostrare un’eccezionale e altissima professionalità nello svolgere la propria attività a tutela della salute pubblica, con spirito di abnegazione e altruismo, operando in una situazione straordinaria, in rapida evoluzione e particolarmente complicata per il grado di pericolosità che la contraddistingue. “Si tratta di un giusto riconoscimento a persone che hanno fatto molto più del loro dovere in senso stretto, rischiando anche la vita, talvolta perdendola, riuscendo tutti insieme a contenere una situazione imprevedibile, che si è abbattuta su di noi come una valanga. Per questo il Consiglio regionale ha voluto conferire loro una speciale onorificenza: un segno di gratitudine, di vicinanza, ma anche un necessario punto fermo da parte dell’Istituzione”, ha dichiarato Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale. (segue) (Rpi)