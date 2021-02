Ricerca: Ingv su Etna, quinto episodio parossistico in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata del 22 febbraio 2021 è avvenuto il quinto spettacolare episodio eruttivo parossistico sempre al cratere di Sud-Est dell'Etna, conclusosi nelle prime ore del giorno successivo: mancavano pochi minuti alle 22 di lunedì, quando la sala operativa dell'osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) comunicava l'inizio di una debole attività al cratere di Sud-Est, con il consueto graduale incremento del tremore vulcanico. Dopo solo mezz'ora l'attività si è intensificata e le esplosioni sono diventate più frequenti con il lancio di lapilli e bombe ben oltre l'orlo craterico e, contestualmente, con l'intensificarsi del tremore: già verso le 23, i getti di lava raggiungevano l'altezza di 300 metri al di sopra del bordo del cratere, accompagnati dal tremore che aveva raggiunto ormai un livello alto, e dopo mezz'ora una seconda bocca, sempre all'interno del cratere di Sud-Est, produceva una fontana di lava. Al contempo, un nuovo trabocco lavico si dirigeva verso la Valle del Bove. Dopo la mezzanotte, scrive l’Istituto, l'attività esplosiva si è progressivamente intensificata coinvolgendo diverse bocche del cratere di Sud-Est: si sono così generate fontane di lava alte circa un chilometro con una colonna eruttiva di gas e cenere che si innalzava per una decina di chilometri sopra la vetta del vulcano, per poi allargarsi a fungo ed espandersi verso Ovest-Nord-Ovest. (segue) (Com)