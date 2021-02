Napoli: prosegue l'iniziativa social "Dillo alla Lega"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seconda diretta Facebook ieri di "Dillo alla Lega", l'iniziativa posta in essere dalla Lega Napoli per consentire ai cittadini napoletani di partecipare con le proprie proposte per costruire il futuro della città. Sanità, socialità e sicurezza urbana sono state l'oggetto delle domande poste a Giovanni Bartone (responsabile cittadino per il tesseramento) e Cristiano De Stefano (coordinatore per la V Municipalità della Lega Giovani), affiancati dagli interventi del coordinatore cittadino Severino Nappi e dell'on. Gianluca Cantalamessa. Ha moderato l'incontro il giornalista Giancarlo Borriello, responsabile comunicazione della Lega Campania. Tra le denunce segnalate alla Lega, il caso di una donna cardiopatica, respinta da un ospedale San Giovanni Bosco, deceduta in Piazza Carlo III nei giorni scorsi mentre cercava di raggiungere un nosocomio dove potersi ricoverare: la tragica vicenda, ripresa da uno smartphone, è stata anche occasione per fare il punto con Giovanni Bartone, medico chirurgo, sulle criticità registrate dalla sanità campana in epoca covid. La presenza dell'on. Cantalamessa ha dato invece spunto al tema della sicurezza urbana. I recenti eventi di cronaca che hanno visto protagonisti dei minorenni sono stati commentati dal deputato leghista, in riferimento alla sua proposta di legge per abbassare l'età di imputabilità a 12 anni. Una proposta che, ha spiegato il parlamentare napoletano, serve innanzitutto a togliere alla delinquenza una forma di manovalanza, che spesso viene utilizzata per compiere reati in forza dell'impunibilità, ma che introduce anche una maggiore punibilità per i membri del "branco". Questione murales dedicati ai baby criminali. Per l'on.Cantalamessa "una follia non coprirli", perché è in ballo una questione di valori da tramandare ai posteri. Per questo è inconcepibile che a Napoli si cancelli il murales dedicato a Giancarlo Siani e si lasci quello dedicato a chi ha commesso reati. (segue) (Ren)