Sardegna: Temussi (commissario Ats), nell'Isola finora 25 casi di variante inglese

- Sono complessivamente 25 i positivi alla "variante inglese" del coronavirus. Lo conferma il commissario dell'Ats, Massimo Temussi che sottolinea come ci sia "un protocollo determinato dall'Istituto superiore di sanità che certifica i casi di variante inglese e quindi dobbiamo sequenziarli secondo una metodologia precisa. Solo dopo possiamo dire che sono variante inglese, però potenzialmente sappiamo già che ci sono". Si tratta, secondo Temussi di casi "ben individuati ed è scattato un protocollo di tracciamento rinforzato che ha già prodotto quasi 400 molecolari e quindi i casi sono stati tutti ben individuati" e, comunque, non sarebbero necessarie chiusure totali come quella in vigore a Bono, nel Nuorese, dove sono stati rilevati i primi casi. Per Temussi, le soluzioni per vincere il virus sono "la campagna di vaccinazione e lo screening". (Rsc)