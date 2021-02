Molise: oggi il Consiglio regionale, dolore e sgomento per l'attentato in Congo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Giunta regionale, Donato Toma, quale autorità di protezione civile e sanitaria, ha invece fornito informazioni relative all'andamento della pandemia da Covid 19 in Molise. In particolare il presidente della Regione ha fornito il quadro dello stato del Piano vaccinale, quindi delle attività che si stanno ponendo in essere per l'implementazione delle disponibilità, tra strutture pubbliche e private, di posti di terapia intensiva, sub intensiva e di malattie infettive, nelle varie strutture ospedaliere operanti sul territorio. Come pure è stata data notizia dell'ampliamento delle aree mediche al San Timoteo di Termoli. E' poi stata data notizia dell'esito di alcune evidenze pubbliche operate dalla Protezione civile nazionale per la disponibilità di ulteriore personale medico e infermieristico da impiegare nelle diverse necessità riscontrate dal sistema sanitario regionale. (Gru)