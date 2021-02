Napoli: Presutto (M5s), San Giovanni ancora "supermarket' droga, servono maggiori controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'operazione dei carabinieri della Compagnia di Caserta che questa mattina ha sgominato una banda dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti individuando su San Giovanni a Teduccio uno dei due maggiori canali di approvvigionamento della droga fa capire che su Napoli Est tanto è stato fatto, ma ancora tanto bisogna fare". Così il senatore campano del Movimento 5 stelle, Vincenzo Presutto. "Il continuo e vigile controllo da parte delle Forze dell'ordine è evidente che non basta - continua - serve un impegno anche da parte di tutte le altre istituzioni, la politica, che aiuti i cittadini anche verso un rinnovamento culturale e civico. In questi anni, fin dal mio primo giorno in Senato, uno dei miei principali obiettivi è stato riportare la sicurezza su un territorio dove oramai i cittadini avevano paura anche di andare a fare la spesa. Ho avuto nel tempo un continuo confronto con Forze dell'Ordine e Prefetto per essere quel tramite con il Governo e portare al centro dell'attenzione del Ministero dell'Interno una problematica molto sentita dalla popolazione. Tante interrogazioni in Senato ho fatto in tal senso, tanto è stato fatto, tanto è cambiato, ma le notizie di questa mattina impongono a noi tutti di non abbassare mai la guardia". "Ed è per questo - annuncia il senatore - che chiederò quanto prima un incontro con il Prefetto per essere ancora una volta quella sentinella che vigila sul territorio; non ci può essere ripresa economica senza un impegno da parte di tutti che abbia come priorità la sicurezza".(Ren)