Piemonte: fondi europei, roadshow della Regione in tutte le province

- "La Commissione incoraggia gli Stati membri a coinvolgere le autorità regionali nella redazione e nell'attuazione dei piani di ripresa e gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a descrivere qualsiasi consultazione e contributo delle parti interessate pertinenti ai loro piani". Sono le parole pronunciate pochi giorni fa dalla presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, che dai banchi di Bruxelles ha voluto ricordare l’importanza di garantire la partecipazione degli enti locali al processo decisionale del piano Next Generation EU. Un impulso che la Regione Piemonte ha fatto proprio e che, a partire da giovedì 25 febbraio, vedrà un tour in tutte le province, con l’obiettivo di condividere con i rappresentanti del mondo economico e degli enti locali i documenti di lavoro elaborati in questi mesi dalla Giunta. Le linee delle priorità su cui concentrare le risorse in arrivo nei prossimi anni dall’Europa: dai fondi del Recovery Plan, su cui il Piemonte ha presentato un Piano del valore di 13 miliardi di euro, alla prossima Programmazione Ue 2021-2027, che avrà per la nostra Regione un valore di quasi 4 miliardi di euro (circa un miliardo in più rispetto al passato). (segue) (Rpi)