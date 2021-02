© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della regione Liguria, Giovanni Toti, informa su Twitter che domani mattina firmerà "un'ordinanza che sarà in vigore per 10 giorni, da mercoledì 24 febbraio a venerdì 5 marzo compreso, per restrizioni sul territorio dei distretti sanitari di Sanremo e Ventimiglia". (Rin)