Abruzzo: dinamica delle imprese attive dal 2014 al 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La perdita di 3.000 imprese in Abruzzo dal 2014 al 2019, che in valori percentuali è stata pari a due volte e mezzo quella italiana, è da ascrivere in larga misura al settore dell'artigianato ed è determinata soprattutto dall'andamento di tre attività economiche: le costruzioni che, in valori percentuali, flettono in misura doppia rispetto al valore medio nazionale; le attività di alloggio e ristorazione che, in valori percentuali, crescono la metà di quello italiano; l'agricoltura che nella sola provincia di Chieti decresce di ben 1.091 unità, decrescita molto alta dovuta sia al numero elevato di imprese agricole presenti in questa provincia (32 per cento contro il 14 per cento nazionale ) che alla flessione percentuale altissima che supera del 50 per cento quella nazionale. Lo rivela l'ultimo rapporto del professor Aldo Ronci sull'andamento dell'economia abruzzese. Secondo queste analisi la flessione sarebbe stata comunque molto più pesante se la provincia di Pescara non avesse registrato un incremento di 634 unità influenzata: dalle attività di alloggio e ristorazione, dalle attività tecniche, dai servizi alle imprese e dalle attività immobiliari che, in valori percentuali, crescono tutte più del doppio rispetto ai valori regionali; dal commercio che, in controtendenza sia al dato nazionale che a quello delle altre tre province, riesce a crescere. Nel report si evidenzia che il fenomeno del forte calo delle imprese caratterizza non solo i comuni montani ma anche 52 Comuni non montani che sono ubicati nella fascia costiera. I dati numerici al riguardo denunciano un fenomeno nuovo che, quindi, va approfondito, soprattutto se si tiene conto del fatto che, tale calo, procede in parallelo con lo spopolamento che ha anch'esso interessato, nello stesso periodo, i comuni non montani siti nella fascia costiera. (segue) (Gru)