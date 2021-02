Salerno: giovedì al Museo Frac di Baronissi inaugurazione mostra di Mary Cinque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 25 febbraio alle ore 18, apre al pubblico, on line sui canali digitali del Museo Frac, la mostra "Mary Cinque. My favorite things" dedicata alla produzione più recente dell'artista. "La mostra delle opere di Mary Cinque – afferma Gianfranco Valiante sindaco di Baronissi – rivolge l'attenzione a una giovane artista campana da tempo operante tra la Costiera Amalfitana, Londra e Los Angeles. Un'esposizione promossa dal Museo-Fondo Regionale d'Arte Contemporanea di Baronissi che, se da un lato conferma il nostro sostegno ai giovani artisti del territorio, dall'altro si fa portatrice di un messaggio di gioia e positività in un momento così delicato per il nostro Paese, a cui, nonostante le tante difficoltà, partecipa attivamente nel ricucire le tante ferite che la nostra società sta soffrendo ". In questo senso, la raccolta di opere appartenenti alla recente produzione di Mary Cinque, tra pastelli a olio e pittura digitale, si pone come celebrazione del quotidiano e delle piccole gioie che questo ci offre. "Come le pagine di un album – rivela Pasquale Ruocco curatore della mostra - si susseguono le opere recenti realizzate da Mary Cinque. Fogli, alcuni dei quali esposti presso la galleria Palü di St Moritz, tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, da cui emergono ricordi di luoghi, in particolare Londra, dove ha vissuto negli ultimi anni, e della Costiera Amalfitana, di viaggi, di persone, ma anche di passioni e speranze, avvolti da un senso di nostalgia per quelle piccole cose che silenziosamente, ora cominciamo ad accorgercene di più, colorano il nostro quotidiano [...]". (segue) (Ren)