Campania: Coldiretti, al via progetto Grand Tour eccellenze produttive napoletane

- "Agricoltura, artigianato e turismo insieme per costruire percorsi di valorizzazione delle eccellenze partenopee a km zero. È l'obiettivo del progetto "Il Grand Tour delle eccellenze produttive della provincia di Napoli", che vede come capofila Coldiretti Napoli, in collaborazione con Casartigiani Napoli e Campania Incoming – Tour Operator e con il contributo della Camera di Commercio di Napoli". Così in una nota: "Il Grand Tour si pone l'obiettivo di valorizzare le risorse turistiche e culturali, insieme alle eccellenze produttive artigiane - sistema moda, preziosi, artigianato artistico ed altri settori artigiani – e alle eccellenze produttive agroalimentari della provincia di Napoli, che diventano parte attiva del sistema turistico territoriale". (Ren)