Napoli: Iovino (M5s), bene Fico, la città ha bisogno di un progetto

- "Il pensiero di Roberto Fico è assolutamente in linea con il lavoro che stiamo portando avanti per costruire un progetto importante per la città di Napoli. Napoli ha bisogno di gente che ama questa terra ed il suo popolo. Napoli ha bisogno di progetti seri e lungimiranti. Per questo le parole del presidente Fico sono molto importanti. Per definire un progetto solido serve un lavoro di costruzione comune, solo mettendo assieme le forze potremo aiutare in modo significativo la città. Questo è un lavoro che possiamo fare assieme alle forze con cui abbiamo governato a livello nazionale in questi mesi". Lo ha dichiarato il deputato e responsabile regionale della Campania per i rapporti interni Luigi Iovino.(Ren)