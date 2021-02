© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha disposto per stamani l'esposizione delle bandiere a mezz'asta su Palazzo san Giacomo e su Via Verdi, aderendo così anche all'invito dell'Anci per onorare la memoria dell'ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustapha Milambo vittime del brutale agguato in Congo. (Ren)