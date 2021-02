Musei: Giulierini (Mann), nuova chiusura serve se tutti fanno il loro compito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il museo è chiuso da lunedì, da quando la Campania è tornata zona arancione. La visita però può avvenire in assoluta sicurezza perché i numeri sono contingentati nei 20mila metri quadri". Lo ha dichiarato il direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli, Paolo Giulierini, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Giulierini ha poi sottolineato: "L'anno prossimo ci sarà il gruppo di sale dedicate al Mediterraneo e si potrà utilizzare questa app. Il punto è che questa nuova chiusura potrà servire se tutti faranno il loro compito, altrimenti chi pagherà sono solo quelle strutture che danno sempre prova di grande disciplina". Infine, Giulierini ha concluso: "Dal 31 marzo abbiamo una mostra mai avvenuta al mondo, quella dei Gladiatori. Ed è giusto che i napoletani possano vederla. Inoltre se si crede che la scuola possa essere espletata anche in ambiti culturali diversi occorrono servizi finanziati sui trasporti. Avevamo messo a disposizione gli spazi dell'auditorium per cento ragazzi. Studiare filosofia sul campo e non solo sul libro è positivo per i nostri giovani". (Ren)