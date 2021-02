Ricerca: Ingv su Etna, quinto episodio parossistico in una settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fase più intensa è durata circa una mezz'ora: infatti, poco prima dell’una del 23 febbraio, la violenza delle fontane e l'ampiezza del tremore vulcanico sono bruscamente diminuiti, fino a cessare del tutto nel giro di pochi minuti. Nelle ore successive si è registrato un temporaneo incremento del tremore e dell'attività stromboliana al cratere di Sud-Est, con lancio di prodotti fino a 300 metri di altezza e formazione di due piccole colate, una in direzione della Valle del Bove ed una sull'altro fianco del cratere, verso Sud-Ovest. Questa attività ha prodotto anche delle momentanee dense nubi di cenere spinte dal vento verso Nord-Ovest. L'attività dell'Etna, prosegue la nota, è stata costantemente monitorata dall'osservatorio etneo dell'Ingv di Catania. Sono in corso nuovi sopralluoghi dal personale nell'area interessata, per prelevare campioni dei prodotti emessi durante il parossismo odierno e analizzarli in laboratorio. (Com)