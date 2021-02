Covid: Bonaccini (Regioni), valutare riaperture graduali dove le cose vanno bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci siamo presi la responsabilità di rivederci nei prossimi giorni per scrivere il nuovo Dpcm e noi abbiamo chiesto alcune cose, come il fatto che le comunicazioni su nuove misure non arrivino a 24 ore dall’entrata in vigore. Su questo c’è l’impegno del governo perché non possono vivere alla giornata". Lo ha affermato il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, intervenendo a Skytg24. "Chiediamo poi - ha aggiunto - di rivedere i 21 parametri" decisivi per calcolare il livello di rischio delle singole Regioni perché "dove le cose vanno bene si può valutare la riapertura" di alcune attività "come cinema e teatri". Al contrario, dove ci sono criticità del punto di vista dei contagi "si deve avere il coraggio di prendere iniziative e restrizioni" per contenere la diffusione del virus. (Rin)