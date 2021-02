Abruzzo: dinamica delle imprese attive dal 2014 al 2018 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla luce dei dati esposti e delle considerazioni emerse - sostiene Aldo Ronci- se si vogliono evitare provvedimenti occasionali legati alla funesta logica particolaristica praticata da decenni senza risultati apprezzabili, non resta che adottare una metodologia programmatoria che elabori un progetto, un progetto che attivi uno sviluppo regionale armonico e che faccia sì che tutti gli interventi e le risorse siano coerenti con quel progetto. Allo stato si ha l'opportunità da parte della Regione di adottare lo strumento dell'Agenda urbana che, meglio di qualsiasi altro, potrebbe avviare uno percorso di sviluppo armonico ed equilibrato di tutto il territorio abruzzese. L'Agenda urbana in Italia, a oggi, a livello delle singole Regioni, è declinata in forma molto libera e diversificata e la regione Abruzzo nel Por Fesr 2014-2020 (Piano operativo regionale) ha individuato come sistema urbano cui destinare queste risorse le sole quattro città capoluogo Chieti, l'Aquila, Pescara e Teramo, che non sembra rispondere alle esigenze di uno sviluppo armonico ed equilibrato del complesso sistema socio economico di tutto il territorio abruzzese. Merita attenzione la proposta di realizzazione dell'Agenda urbana abruzzese che, secondo uno studio del dipartimento di Architettura dell'Università "G. D'Annunzio" coordinato dal professor Roberto Mascarucci, prevede la suddivisione del territorio regionale in 7 Aree urbane funzionali che fanno riferimento alle città medie di Pescara-Chieti, Teramo, L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. (Gru)