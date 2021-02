Sardegna: accordo università Cagliari-comune di Ballao per studio e ricerca su Flumendosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato il 17 febbraio scorso l'accordo tra il comune di Ballao e l'Università di Cagliari che attiva una collaborazione scientifica tra i due enti per la valorizzazione dell'ecosistema del Flumendosa. L'attività di studio e ricerca si svolgerà grazie alla creazione del Centro Dosa (Documentazione e studi acque) situato all'interno di una vecchia casa padronale del Paese, oggi recuperata per la realizzazione di un percorso espositivo sugli aspetti ambientali, naturalistici e antropologici del Flumendosa. Soddisfazione è stata espressa da Maria Del Zompo, Rettore dell'Università di Cagliari: "Sono contenta di questa firma - commenta - e ringrazio il sindaco e la popolazione di Ballao, che crede nella cultura come volano di sviluppo. L'Ateneo cagliaritano è a disposizione per queste iniziative importanti, non solo per il territorio ma per tutta la Regione e per i nostri studenti e studentesse". (segue) (Rsc)