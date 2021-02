© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, è appena iniziato a via della Stamperia, sede del dipartimento per gli Affari regionali, un incontro tra il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, e il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. (Rin)