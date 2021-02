Governo: Cdm, non impugna 28 leggi regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre il Cdm ha deciso di non impugnare la legge della regione Calabria n. 35 del 30/12/2020, recante "Bilancio di previsione finanziario della regione Calabria per gli anni 2021-2023"; la legge della regione Calabria n. 36 del 30/12/2020, recante "Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (norme in materia di usi civici). Proroga termini"; la legge della regione Liguria n. 30 del 28/12/2020, recante "Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi dell'articolo 109, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"; la legge della regione Lombardia n. 26 del 28/12/2020, recante "Legge di stabilità 2021-2023"; la legge della regione Valle d'Aosta n. 14 del 21/12/2020, recante "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni"; la legge della regione Liguria n. 33 del 29/12/2020, recante "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021"; la legge della regione Liguria n. 34 del 29/12/2020, recante "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021 – 2023"; la legge della regione Marche n. 54 del 31/12/2020, recante "Bilancio di previsione 2021-2023"; la legge della regione Molise n. 18 del 30/12/2020, recante "Ratifica di seconda variazione di bilancio 2020-2022 approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.109 comma 2 bis, del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020"; la legge della regione Molise n. 19 del 30/12/2020, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023"; la legge della regione Sardegna n. 31 del 23/12/2020, recante "Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2019 e del Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2019"; la legge della Regione Siciliana n. 34 del 29/12/2020, recante "Disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e degli enti di area vasta"; la legge della regione Toscana n. 97 del 29/12/2020, recante "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021"; la legge della regione Toscana n. 98 del 29/12/2020, recante "Legge di stabilità per l'anno 2021"; la legge della regione Toscana n. 99 del 29/12/2020, recante "Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023"; la legge della regione Toscana n. 100 del 29/12/2020, recante "Disposizioni di carattere finanziario. Ratifica di variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 109 del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2020. Modifiche alla l.r. 81/2019"; la legge della regione Toscana n. 102 del 30/12/2020, recante "Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e differimento del termine per l'approvazione delle varianti di cui all'articolo 222, comma 2bis, della l.r. 65/2014. Modifiche alla l.r. 31/2020"; la legge della regione Veneto n. 42 del 30/12/2020, recante "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale e da procedure di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità". (Com)