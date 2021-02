Sardegna: Regione al fianco dei lavoratori del Porto Canale, massima attenzione alle loro istanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvaguardare i livelli di occupazione al Porto Canale di Cagliari e solidarietà ai lavoratori in lotta una cui delegazione è stata ricevuta in mattinata dall'assessore al Lavoro, Alessandra Zedda. La regione Sardegna si rende disponibile ad avviare ogni azione di sensibilizzazione istituzionale - nei confronti dell'Autorità portuale e quindi del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - affinché sia garantita la massima attenzione alle loro richieste. "Prendiamo atto della situazione che interessa i lavoratori dell'impresa che operava nel Porto Canale, rendendoci disponibili all'ascolto e, se fosse utile, alla facilitazione dei rapporti con chi è deputato a trovare risposte", ha detto il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, ricordando l'impegno fin qui profuso sul fronte della salvaguardia dei posti di lavoro. "Abbiamo a cuore il futuro dello scalo e condividiamo le preoccupazioni di questi lavoratori - ha evidenziato Solinas -. Come già avvenuto nei mesi scorsi ci impegniamo affinché si mettano a punto soluzioni e si introducano strumenti utili a garantire il buon funzionamento di una infrastruttura portuale che riteniamo strategica. In quest'ottica guardiamo con favore a tutte le attività che l'Autorità portuale vorrà intraprendere per assicurare una prospettiva industriale al Porto Canale di Cagliari, valorizzando il capitale umano e creando le condizioni per il reale funzionamento dello scalo". (segue) (Rsc)