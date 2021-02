Campania: Ciarambino (M5s), al via percorso per attivare Puc in tutti i Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dei quasi 700mila percettori di reddito di cittadinanza in Campania, circa 500mila potrebbero essere coinvolti nei Progetti di Pubblica Utilità, così da essere utilizzati dai Comuni di appartenenza per progetti che vanno dalla cura del verde urbano, alla manutenzione delle scuole, a iniziative tese al distanziamento sociale in epoca di Covid, fino all'impiego in uffici amministrativi. Progetti che possono avere un impatto reale e concreto sulle nostre comunità, migliorando i servizi offerti ai cittadini e al contempo consentendo ai percettori del reddito di cittadinanza di acquistare dignità e riconoscimento sociale". Così la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino, nell'aprire i lavori dell'incontro organizzato nella Sala Siani del Consiglio regionale dal titolo "Puc, risorsa per i comuni e opportunità per chi non lavora", insieme al presidente dell'Anci Campania Carlo Marino e al coordinatore del Tavolo per i Puc in Campania Josi Della Ragione. "Nonostante un potenziale enorme di percettori di Rdc – ha sottolineato Ciarambino - meno del 10% dei Comuni della Campania ha attivato i Puc e sta impiegando quella che rappresenta una forza lavoro straordinaria a costo zero. Oggi abbiamo voluto incontrare sindaci e funzionari dell'Area Metropolitana di Napoli non per puntare il dito contro quelle amministrazioni che non hanno fatto ancora partire i progetti, ma per creare una rete di valore, insieme all'Anci Campania, finalizzata a offrire alle amministrazioni ogni strumento utile affinché i percettori di reddito di cittadinanza, da fardello per la collettività, così come purtroppo vengono percepiti, diventino una risorsa per la loro comunità". (segue) (Ren)