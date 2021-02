Turismo: D’Amario, mercoledì incontro con il neo ministro Garavaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mercoledì 24 febbraio gli assessori regionali al Turismo incontreranno il neo ministro del Turismo, Massimo Garavaglia". Lo ha reso noto il coordinatore della commissione Turismo della Conferenza delle Regioni, Daniele D'Amario, precisando che l'incontro servirà "per iniziare a studiare una strategia di rilancio condivisa per un settore tra i più colpiti dagli effetti economici della pandemia". L'annuncio della prima riunione con il ministro Garavaglia rappresenta anche l'occasione per giudicare "come segnale positivo la scelta del presidente del Consiglio Mario Draghi di istituire nuovamente il ministero del Turismo in un momento di crisi senza precedenti che necessita di provvedimenti mirati e di misure straordinarie". Allo stesso modo, aggiunge il coordinatore D'Amario, "ritengo che la nomina di Garavaglia, che è stato assessore regionale e coordinatore della commissione Affari finanziari della Conferenza, sia quanto mai opportuna e indovinata". Dal canto loro, gli assessori regionali assicurano "piena disponibilità della commissione Turismo a collaborare con il ministro e con il governo per affrontare subito le sfide che ci attendono e le scelte strategiche da mettere in campo per azioni strutturali e di sistema per il rilancio della competitività delle imprese e le scelte di governance più opportune". (Gru)