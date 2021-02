Abruzzo: gli interventi della Regione per il comparto sciistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese nel corso della riunione di oggi pomeriggio ha deliberato, tra l'altro, una serie di interventi a sostegno del comparto sciistico. L'esecutivo ha infatti deciso, su proposta dell'assessore allo sport Guido Quintino Liris, di approvare interventi urgenti relativi alla erogazione di contributi a fondo perduto per 2.000.000 di euro in favore dei gestori delle aree sciistiche, 1.000.000 di euro di contributo a fondo perduto per i Comuni, i consorzi e le amministrazioni separate nei cui territori ricadono aree sciabili attrezzate e 250 milioni al comune di Scanno per l'acquisizione del bacino sciistico di Collerotondo. (Gru)