Abruzzo: nuovo intervento sul Velino per soccorrere due giovani in difficoltà (2)

- I due giovani, sotto shock e in difficoltà, hanno allertato il 118, che ha immediatamente attivato il Soccorso alpino, così alcuni tecnici hanno lasciato il funerale in corso nella cattedrale di Avezzano e si sono recati sul luogo dell'incidente a bordo dell'elicottero del 118 di L'Aquila. Giunti in quota i tecnici del Soccorso alpino e il medico del 118 hanno soccorso i due giovani alpinisti, che fortunatamente non hanno riportato traumi. "È un momento di grande dolore per tutti noi del Soccorso alpino - ha precisato il presidente regionale Daniele Perilli, presente con i suoi ai funerali dei quattro dispersi - e siamo vicini ai familiari delle vittime e a tutta la città di Avezzano. Occorre lavorare affinché simili tragedie non si ripetano, anche diffondendo la cultura della prevenzione in montagna. Fortunatamente l'intervento di oggi tra Monte Rozza e Monte Felice ha avuto un epilogo positivo, ma ricorda che la montagna può nascondere tante insidie che non vanno mai sottovalutate". (Gru)