Napoli: De Luca, candidato sindaco? Abbiate fede

- "Abbiate fede". Con queste parole il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, risponde ai giornalisti che nel corso di un punto stampa chiedono se presenterà un candidato per il Comune di Napoli. "Riconfermo che la Regione è impegnata a varare un programma di sostegni e finanziamenti giganteschi e opere pubbliche per la città di Napoli - prosegue - Perché per le condizioni di bilancio della città la Regione è necessaria. E' quindi ovvio che scenderemo in campo per un programma di sostegno alla città di Napoli". (Ren)