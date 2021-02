Governo: Caldoro, Sud rappresentato pochissimo e molto debole nel programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impegno del Governo è risolvere l'emergenza sanitaria con il piano vaccini e la ripresa economica attraverso il Recovery Fund. È un Governo che deve lavorare con un mandato preciso e per questo il Capo dello Stato ha voluto la massima partecipazione di tutti". Lo ha dichiarato Stefano Caldoro, capo dell'opposizione in Consiglio regionale della Campania intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Però l'ex governatore muove una critica all'esecutivo Draghi: "Devo fare una critica a questo Governo dopo le cose positive dette prima. Il Sud è rappresentato pochissimo e molto debole al Governo. Non ci sono ministeri di peso e devo dire anche nella discussione parlamentare abbiamo avvertito che il Mezzogiorno non è centrale. Siamo all'inizio e tutto può cambiare, ma due cose negative vanno sottolineate, c'è poco anche sul profilo delle proposte programmatiche". Secondo l'esponente di Forza Italia questo Governo porterà a maggiore ricerca di alleanze politiche sui territori: "Le situazioni locali sono varie e abbiamo casi dove per vecchie storie il quadro è meno definito. Ho l'impressione che questo Governo di larghe intese non avrà ripercussioni sul piano locale, anzi per una serie di motivi le coalizioni vorranno trovare il loro spirito unitario, portando quindi maggiore forza a quelle che intendono misurarsi con il territorio".(Ren)