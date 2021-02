Governo: Cdm, non impugna 28 leggi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato 30 leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato di impugnare: la legge della provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 22/12/2020, recante "Legge di stabilità provinciale per l'anno 2021" in quanto l'articolo 6 risulta privo di adeguata copertura finanziaria e, pertanto, eccede dalle competenze statutarie, in violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione; la legge della provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 22/12/2020, recante "Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano 2021-2023", in quanto gli articoli 2 e 3 si pongono in contrasto con la normativa vigente e, pertanto, eccedono dalle competenze statutarie attribuite alla Provincia autonoma, in violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione: Il Cdm, riferisce una nota presidenza della Consiglio, ha deliberato di non impugnare: la legge della provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 17/12/2020, recante "Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante 'Territorio e paesaggio'"; la legge della provincia autonoma di Trento n. 16 del 28/12/2020, recante "Legge di stabilità provinciale 2021"; la legge della provincia autonoma di Trento n. 17 del 28/12/2020, recante "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023"; la legge della regione Emilia Romagna n. 11 del 29/12/2020, recante "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021"; la legge della regione Emilia Romagna n. 12 del 29/12/2020, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (legge di stabilità regionale 2021)"; la legge della regione Emilia Romagna n. 13 del 29/12/2020, recante "Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2021-2023"; la legge della regione Lazio n. 22 del 23/12/2020, recante "Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art"; la legge della regione Veneto n. 41 del 29/12/2020, recante "Bilancio di previsione 2021-2023"; la legge della regione Calabria n. 30 del 30/12/2020, recante "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"; la legge della regione Calabria n. 34 del 30/12/2020, recante "Legge di stabilità regionale 2021". (segue) (Com)