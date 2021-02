Piemonte: bonifica amianto, dalla Regione 802 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carosso si è augurato che le “risorse vengano impiegate per medi e piccoli interventi mentre i bandi serviranno per valutare le varie assegnazioni rispetto alla loro qualità”. I criteri di priorità per la concessione di contributi ai Comuni vanno per la bonifica con rimozione delle coperture in cemento/amianto degli edifici di proprietà privata da effettuarsi a seguito di inottemperanza alle ordinanze. Nel caso del privato che non avesse provveduto, può quindi intervenire il Comune con questi fondi, ferma restando la possibilità successiva di rivalersi sui proprietari dei beni una volta bonificati. Nel corso dei lavori sono intervenuti i consiglieri Carlo Riva Vercelotti (Fi) e Gianluca Gavazza (Lega) che hanno posto l’accento sulla necessità di cambiare lo stato d’accusa automatico in caso di abbandono di manufatti di amianto da parte di terzi. I commissari Domenico Rossi e Alberto Avetta (Pd) hanno chiesto informazioni sulla tempistica relativa ai bandi e le risorse a disposizione attuali e passate. (Rpi)