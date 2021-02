Napoli: Amitrano (M5s), bene parole Fico su futuro della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo pieno apprezzamento per le parole del presidente della Camera Roberto Fico sul futuro di Napoli. La città ha forte bisogno di un progetto, di un piano strategico, di una visione di futuro. Bisogna costruire e non distruggere, volare alto e non distrarsi in polemiche. La crescita e lo sviluppo della terza città d'Italia devono diventare una priorità nazionale". Lo ha spiegato in una nota il deputato Alessandro Amitrano (M5s), secondo il quale "la città chiede un'alleanza larga, plurale, civica e progressista, che parta da quanto di buono è stato realizzato fino ad ora e che coinvolga le energie migliori. La sfida è, allo stesso tempo, impegnativa ed appassionante: delineare la Napoli dei prossimi 5-10 anni, con tutte le carte in regola per diventare avanguardia politica, culturale e sociale".(Ren)