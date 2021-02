Campania: Iannone (Fd'I), interrogazione al ministro su malati oncologici senza vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presenterò una interrogazione al ministro della Salute perché in Campania i malati oncologici e i soggetti fragili oltre agli anziani ancora non sanno quando saranno vaccinati. Tutto procede con una lentezza ed una mancanza di programmazione che lascia nell’angoscia chi già vive con la preoccupazione di dover fare i conti con uno stato di salute precario, al quale si aggiunge l’ansia di contrarre il Covid. De Luca sbraita e promette ma come al solito i fatti cozzano con la propaganda". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fd'I in Campania.(Ren)