Sardegna: assessore Sanità Nieddu, impegno concreto per la sanità nel nuorese (2)

- Quanto alla sanità territoriale, ha osservato Nieddu, "è impoverita da un blocco del turn over che ne ha impedito il rinnovamento. Su questo fronte abbiamo destinato importanti risorse inserite nella Finanziaria tecnica approvata nei giorni scorsi. Risorse che riporteranno negli ambulatori quelle prestazioni cancellate dai tagli". Sui concorsi per i medici di base, l'assessore regionale alla Sanità - ha assicurato: "Abbiamo recuperato l'enorme ritardo ereditato. Per l'assistenza primaria le graduatorie per le zone carenti non venivano stilate dal 2014, ora abbiamo finalmente colmato questa lacuna. Stiamo anche lavorando sui tavoli nazionali per assicurare un sistema d'assegnazione più equo, affinché non siano sempre i territori più svantaggiati a dover patire i disagi dovuti all'assenza del medico di famiglia, un servizio fondamentale sia per la tutela della salute, sia per il contrasto allo spopolamento". (Rsc)