Ex Ilva: Svimez, impatto chiusura su Pil di 3,5 miliardi di euro, Recovery fund opportunità per riconversione

- Il Recovery Fund può essere l’opportunità di definire una strategia di riconversione produttiva ecologica incentrata sugli investimenti verdi nel Mezzogiorno. A partire dall’Ilva di Taranto, che oggi è la più grande fabbrica del Sud la cui chiusura provocherebbe, considerando gli effetti diretti, indiretti e indotti, un impatto sul Pil di 3,5 miliardi di euro, di cui 2,6 miliardi concentrata al Sud e i restanti 0,9 miliardi nel Centro-Nord, pari allo 0,2 per cento del Pil italiano. E' quanto sottolinea Svimez, nella sua relazione nelle commissioni Bilancio e Politiche dell'Unione europea del Senato sul piano per la ripresa. Secondo Svimez, un impatto negativo si avrebbe soprattutto sulle esportazioni (-2,2 miliardi) ma anche sui consumi delle famiglie (-1,4 miliardi), considerando il significativo impatto del venir meno degli stipendi degli addetti dello stabilimento, dell’indotto diretto e degli effetti occupazionali del rallentamento dell’economia. Parliamo di un bacino complessivo di oltre 10 mila persone che rischierebbe di perdere il salario. Con ciò non si vogliono passare in secondo piano altri aspetti ugualmente importanti che tuttora riguardano Taranto. Su tutti, il nodo esuberi e l’imponente bonifica ambientale necessaria. Si ritiene, tuttavia, che la strategicità dell’impianto per l’intera filiera siderurgica italiana e per la stessa prospettiva industriale del Mezzogiorno, osserva Svimez, richieda il massimo sforzo, anche finanziario, per garantire una soluzione ambientalmente sostenibile. Le risorse europee, insieme alla partecipazione diretta di soggetti pubblici, possono essere mobilitate per accompagnare quel processo di eco-conversione dell’impianto che può assicurare la continuità produttiva, in sicurezza. Evitando il rischio di un abbandono dagli enormi costi economici e sociali, che replicherebbe la fallimentare esperienza di una bonifica infinita come avvenuto in altre aree del Sud, quale Bagnoli, conclude Svimez. (Rin)