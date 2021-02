Sardegna: assessore Sanità Nieddu, impegno concreto per la sanità nel nuorese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro impegno per l'ospedale San Francesco di Nuoro, così come per tutto il sistema sanitario della provincia, è concreto". Lo ha ribadito l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu intervenuto nel corso della seduta aperta del Consiglio comunale di Nuoro che si è tenuta oggi nel capoluogo barbaricino, al teatro Eliseo. "Abbiamo bandito 63 concorsi per oltre mille operatori del sistema sanitario - ha spiegato Nieddu riferendosi alla carenza di medici specializzati -, purtroppo l'emergenza Covid ha posto un freno al loro espletamento, ma con l'attuale cronoprogramma contiamo portarne a termine buona parte entro giugno. Stiamo affrontando - ha detto ancora il responsabile regionale della Sanità - criticità che hanno radici lontane. Decenni di mancata programmazione hanno portato agli scompensi oggi visibili ovunque. In Sardegna abbiamo riportato le borse di studio per le scuole di specializzazione a 194, da 29 a cui erano state ridotte. Ma stiamo soprattutto portando avanti una riforma sanitaria che vuole porre rimedio a un modello che non è stato in grado di rispondere alle esigenze dei territori". (segue) (Rsc)