Covid: 9.630 nuovi casi, il rapporto tamponi-positivi sale al 5,6 per cento

- Diminuiscono i nuovi casi di Covid-19 in Italia. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 9.630 nuovi casi positivi a fronte dei 13.452 di ieri. In calo il numero dei tamponi, oggi sono stati 170.672 contro i 250.986 di ieri, con un rapporto test/positivi che sale 5,6 dal 5,36 per cento di ieri. I morti sono 274, 42 in più di ieri, per un totale dall'inizio della pandemia di 95.992. Gli attualmente positivi sono 387.903 (-992) con 18.155 ricoverati con sintomi (-351) e 2.118 in terapia intensiva (+162). Sono poi 10.335 le persone guarite o dimesse. Quanto alle Regioni, in Lombardia sono stati rilevati 1.491 casi, in Emilia Romagna 1.847 e in Campania 1.202.(Rin)