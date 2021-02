Abruzzo: Sospiri, bandiere a mezz'asta per attacco in Congo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ufficio di presidenza e l'intero Consiglio regionale d'Abruzzo esprimono il proprio cordoglio per il vile attacco avvenuto in Congo nel quale sono stati uccisi due rappresentanti dello Stato italiano, l'ambasciatore Luca Attanasio, un giovane carabiniere, Vittorio Iacovacci, e il loro autista. Oggi le bandiere istituzionali del palazzo della regione Abruzzo resteranno esposte a mezz'asta in segno di lutto, di dolore e di partecipazione alla ferita inferta al nostro Stato e alle famiglie". Lo hanno affermato il presidente del Consiglio della regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, e il vicepresidente Roberto Santangelo, commentando la notizia dell'attentato ai danni del convoglio italiano in Congo. "La tragica notizia dell'assassinio del giovane ambasciatore italiano Attanasio, 43 anni appena - hanno detto Sospiri e Santangelo –, del militare che lo accompagnava e scortava, e dell'autista del loro mezzo, uccisi sotto i colpi di arma da fuoco, raccontano della difficoltà di missioni tese a ristabilire le regole della democrazia in Paesi che vivono forti criticità politiche e sociali". (segue) (Gru)