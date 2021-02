Campania: M5s, cassa integrazione in deroga per aree crisi complessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'altra buona notizia per i lavoratori della Campania. Nei giorni scorsi ho chiesto al Ministero del Lavoro chiarimenti in merito ad una questione che coinvolge un'ampia platea di lavoratori, ovvero, la possibilità di proroga degli ammortizzatori sociali nelle aree di crisi industriale complessa". Così in una nota il deputato M5s Teresa Manzo: "In queste ore è arrivata la risposta da parte del Ministero con la quale si certifica che anche coloro i quali abbiano cessato la propria mobilità in deroga o abbiano esaurito trattamenti di ammortizzazione sociale al 31 dicembre 2020 potranno usufruire di nuovi indennizzi, purché collocati in aree di crisi industriale complessa". Saiello ha aggiunto: "In Campania potranno beneficiarne i poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra e Castellammare di Stabia-Torre Annunziata. La Regione potrà dunque destinare le risorse residue dai precedenti finanziamenti per interventi applicabili, in maniera semplificata, anche in assenza di una proroga specifica delle singole misure". "Non stiamo parlando di misure assistenziali – precisa la deputata Manzo - né di una semplice boccata di ossigeno per questi lavoratori. Il provvedimento comporta, per i beneficiari della Cig, il coinvolgimento in progetti regionali di formazione finalizzati al reinserimento nel mercato del lavoro. Abbiamo ora il dovere di stimolare gli uffici regionali a dar vita all'iter procedurale previsto per l'ennesima misura di politica attiva del lavoro". (Ren)