Sud: Carfagna, con circolare Inps decontribuzione a regime

- L’Inps ha pubblicato la circolare che "consente alle imprese che operano al Sud di recuperare la quota del 30 per cento di contributi eventualmente già versata e non dovuta, grazie alle agevolazioni che hanno ottenuto il via libera dalla Commissione Ue venerdì scorso". Lo dichiara in una nota la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. "L’Istituto ha risposto rapidamente alle sollecitazioni del governo, grazie anche all’impegno del ministro del Lavoro Andrea Orlando", prosegue Carfagna. "Così nella prossima rata, oltre a ottenere lo sconto contributivo del 30 per cento relativo al mese di marzo, le imprese potranno recuperare sia il versamento di gennaio che quello di febbraio, per poi mantenere il beneficio per l’intero 2021", conclude la ministra. (Com)