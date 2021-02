Covid: Piemonte, vaccine-day per gli over 80, somministrate 3926 dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, con un V-Day in tutto il Piemonte, sono iniziate le vaccinazioni delle persone ultra 80enni. In questo primo giorno le dosi inoculate sono state 3.296. “In Piemonte ci sono circa 370.000 over80, 20.000 sono stati già vaccinati all’interno delle Rsa e più di 200.000 hanno già manifestato la volontà di essere vaccinati - afferma il presidente della Regione Alberto Cirio - L’obiettivo è di completare l’immunizzazione nel giro di un mese, perché significa mettere in sicurezza una delle fasce più fragili della nostra comunità. Il Piemonte va avanti, attendiamo però le munizioni, cioè le dosi, che sono fondamentali per proseguire con il nostro programma”. “Tutto il sistema sta facendo un grande sforzo per affrontare al meglio questa nuova fase della campagna vaccinale - aggiunge l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi - Ringraziamo tutti, a cominciare dai medici di famiglia che stanno supportando le preadesioni con una grande rapidità e gli operatori delle nostre Asl e Aziende ospedaliere, ma anche chi è impegnato nella complessa macchina informatica che c’è dietro la vaccinazione di massa”. “Una giornata simbolica - sottolinea il commissario dell’area giuridico-amministrativa dell'Unità di Crisi Antonio Rinaudo -, ma anche il segnale che si parte con la vaccinazione di tutte le categorie più fragili, a cominciare dagli over80 ma in contemporanea e parallelamente anche dai disabili, persone che devono essere tutelate immediatamente per abbassare i livelli di letalità che ha il virus”. (segue) (Rpi)