Covid: Piemonte, vaccine-day per gli over 80, somministrate 3926 dosi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 4.779 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid ieri in Piemonte. Questo il dato comunicato all’Unità di Crisi della Regione. A 13 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 316.231 dosi (delle quali 134.440 come seconda), corrispondenti al 73,8% delle 428.670 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore rispetto a ieri perché il totale comprende anche 36.200 nuove dosi di AstraZeneca consegnate nelle scorse ore. Prosegue intanto la raccolta di adesioni per la nuova fase della campagna vaccinale rivolta agli over80 e al personale scolastico, universitario e della formazione professionale. Sono 275.137 le richieste ricevute finora: 57.019 dal personale docente e non docente sul portale www.ilpiemontetivaccina.it e 218.118 inserite dai medici di famiglia, sull’apposita piattaforma regionale, per i propri pazienti con più di 80 anni (inclusi i nati nel 1941). (Rpi)