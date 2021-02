Covid: De Luca, impossibile programmare campagna vaccinazione, governo acceleri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'interlocuzione con l'attuale commissario all'emergenza Covid è pessima, e oggi non abbiamo concretamente la possibilità di fare una programmazione". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "Non sappiamo con certezza quante dosi arriveranno a marzo - spiega ai giornalisti - Questo è un problema soprattutto in ragione dei ritardi nella somministrazione delle seconde dosi. Ci auguriamo che il nuovo governo dia un'accelerarazione all'arrivo delle forniture. Bisogna inoltre accelerare i tempi di approvazione di Ema e Aifa, attualmente incompatibili con le esigenze della popolazione. Ema ed Aifa devono lavorare anche la notte e valutare ogni vaccino disponibile a livello globale. In aggiunta, dobbiamo produrre i vaccini in Italia: se iniziamo a lavorare a questo scopo oggi, in estate avremo i bioreattori e le tecnologie necessarie per produrli noi stessi". (Ren)