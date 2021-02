Sardegna: Regione al fianco dei lavoratori del Porto Canale, massima attenzione alle loro istanze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Solinas ha espresso l'auspicio che le preoccupazioni manifestate questa mattina possano trovare risposte concrete nell'azione di chi è deputato a sostenere e implementare lo sviluppo e il rilancio del Porto Canale di Cagliari. "La Regione sta seguendo con attenzione l'evolversi della situazione, specie per quel che riguarda i lavoratori in condizione di Naspi. Sotto il profilo della formazione la Regione è infatti al loro fianco - ha evidenziato l'assessore Zedda -. Abbiamo già attivato i corsi che termineranno il 31 marzo e abbiamo integrato alla misura di politica attiva anche il sostegno economico prevedendo un rimborso come integrazione del corso di formazione. È in arrivo la prima tranche legata all'assorbimento del 50 per cento e del corso". Zedda ha garantito ai lavoratori l'attenzione massima da parte della Regione: "Stiamo seguendo - ha affermato - l'ipotesi di Agenzia che sta proponendo l'Autorità di sistema di concerto con il ministero e, pur non avendo alcuna competenza su questo fronte, ci auguriamo di poter esprimere la nostra posizione". (Rsc)