Covid: Gelmini, non servono divisioni ma soluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nascita di questo nuovo esecutivo, "lungi dal rappresentare una nuova formula politica, è l’espressione dell’esigenza, avvertita, ne sono convinta, dal Paese, di una vera unità nazionale nel contrasto ad un nemico che purtroppo ha già fatto contare quasi 100 mila vittime nel nostro Paese". Lo avrebbe detto la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, nel corso dell'incontro con le Regioni in vista delle nuove misure anti-Covid che dovrebbero essere assunte domani dal Consiglio dei ministri. "Sarebbe sbagliato immaginare che l’ampia maggioranza che questo esecutivo ha conseguito in Parlamento, l’imprinting che lo ha generato, la volontà di cementare l’azione delle forze politiche per contrastare un nemico tanto insidioso, non si rispecchiasse anche in tutti i livelli istituzionali dello Stato", avrebbe aggiunto Gelmini per poi osservare: "Non servono divisioni, servono soluzioni". (Rin)