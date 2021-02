© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' terminata la riunione in videoconferenza tra governo e Regioni. Per l'esecutivo hanno partecipato la ministra per gli Affari regionali e le Autononie, Mariastella Gelmini e il ministro della Salute, Roberto Speranza. Domani alle 9.30 si terrà il Consiglio dei ministri all'esito del quale il governo potrebbe prorogare fino a fine marzo il divieto di spostamento fra Regioni che scade il 25 febbraio. (Rin)